Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Атака США и Израиля на Иран, ответные удары Тегерана и веерные отключения электричества в Белгороде

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израиль и США начали военную операцию против Ирана. США назвали ее "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев". Источники сообщали, что удары США были сфокусированы на ракетной программе Ирана, Израиля - на лидерах страны. В МИД Ирана заверили, что верховный лидер и президент страны живы, при этом спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции аятоллы Хаменеи. В Израиле не исключили, что в результате ударов был убит командующий КСИР. По данным СМИ, США намерены провести несколько волн ударов по Ирану, каждая из которых будет длиться один-два дня и будет сильнее предыдущей.

- Иран в ответ на удары атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. По данным СМИ, были атакованы как минимум 14 американских баз в ближневосточном регионе. Взрывы слышны, в том числе, в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте. В частности ракеты попали в американскую военно-морскую базу в Бахрейне, где размещен штаб 5-го Оперативного флота США. В Израиле отражают ракетные атаки, в Иране сообщают, что также направили десятки БПЛА для нанесения ударов.

- Несколько ближневосточных стран закрыли воздушное пространство на фоне атаки на Иран. Авиакомпании отменяют рейсы и меняют расписание. Изменения затронули российских туристов. Авиакомпании РФ продолжат летать в страны Персидского залива по обходным маршрутам, рейсы в Израиль и Иран временно выполняться не будут, эти страны россиянам рекомендовано покинуть. В ОАЭ, по предварительной информации, находятся около 50 тыс. российских туристов, в Катаре находятся примерно 1 тыс. российских туристов, в Омане - около 700, в Бахрейне - около 300. Пожар после падения ракеты произошел в отеле Fairmont в популярном у туристов районе Палм-Джумейра в Дубае.

- СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив - один из важнейших морских торговых путей в мире и ключевой для транзита нефти. В министерстве транспорта США призвали транспортные суда не приближаться к Персидскому заливу, сообщают западные СМИ.

- Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air. Проверяются выявленные нарушения, включая систематические задержки рейсов.

- Жителей Белгорода предупредили о веерных отключениях электроэнергии. Власти отметили, что отключения возможны в связи с продолжающимися восстановительными работами на объектах инфраструктуры, поврежденных при массированном ракетном ударе.

- Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе. Разлив нефтепродуктов и загрязнение окружающей среды не зафиксированы. Пострадавших нет.

