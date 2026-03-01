Поиск

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в воскресенье отменяет все рейсы в/из Дубай и в/из Абу-Даби в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

Пассажирам отменённых рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учётом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата, говорится в сообщении.

В миреОАЭ и Саудовская Аравия закрыли свое воздушное пространствоЧитать подробнее

Авиакомпания подчеркивает, что в условиях массовой отмены рейсов в ОАЭ разместила в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров.

"Остальные пассажиры отменённых рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания", - говорится в сообщении.

Об отмене рейсов 1 марта сообщили тоже авиакомпании flyDubai, Emirates, Etihad, Qatar Airways, "Победа" и многие другие.

В ОАЭ из-за отмен рейсов пострадали более 20 тыс. пассажиров. По данным Ассоциации туроператоров, в стране находится более 50 тыс. российских туристов.

Воздушное пространство многих стран региона закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Абу-Даби Аэрофлот Дубай ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

 Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

Один из организаторов "Махонинских" задержан в Челябинской области

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

 "Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

 Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8541 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });