"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в воскресенье отменяет все рейсы в/из Дубай и в/из Абу-Даби в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

Пассажирам отменённых рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учётом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата, говорится в сообщении.

Авиакомпания подчеркивает, что в условиях массовой отмены рейсов в ОАЭ разместила в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров.

"Остальные пассажиры отменённых рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания", - говорится в сообщении.

Об отмене рейсов 1 марта сообщили тоже авиакомпании flyDubai, Emirates, Etihad, Qatar Airways, "Победа" и многие другие.

В ОАЭ из-за отмен рейсов пострадали более 20 тыс. пассажиров. По данным Ассоциации туроператоров, в стране находится более 50 тыс. российских туристов.

Воздушное пространство многих стран региона закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану.