Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Фото: Kaveh Kazemi/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Туроператоры находятся на оперативной связи со своими туристами, которые не смогли вылететь в страны Ближнего Востока из-за закрытия воздушного пространства в регионе или вернуться на родину, сообщает в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Все силы туроператоров сейчас направлены на решение первоочередных задач: помощь тем, кто не смог вылететь на родину, не смог воспользоваться транзитом и т. д., а также проработка вариантов размещения для не улетевших из России", - говорится в сообщении.

Для обработки возросшего потока обращений часть компаний задействовали дополнительных сотрудников, однако из-за большого числа запросов от туристов и агентов ответы могут занимать больше времени, чем обычно.

Как подчеркивают в АТОР, потери туроператоров исчисляются миллионами долларов. Однако точная оценка станет возможна не раньше понедельника-вторника.

"Многое зависит от позиции отелей и дальнейшего развития ситуации в регионе. Пока конфликт продолжает развиваться, туркомпании сосредоточены не на подсчетах, а на оперативной помощи туристам. Ситуация меняется в режиме реального времени, и все возможные варианты решений прорабатываются в ручном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в АТОР сообщили, что в странах региона находятся несколько десятков тысяч российских туристов. Из них около 50 тыс. - в ОАЭ.