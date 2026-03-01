Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах сообщил о вступлении в силу законов, направленных на защиту основ российской национальной идентичности.

Так, с 1 марта вступили в силу нормы, согласно которым информация на вывесках, указателях, табличках должна быть на русском языке, также она может дублироваться на языках народов России.

Строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы, предусматривает закон.

Также с 1 марта владельцы онлайн-кинотеатров и социальных сетей обязаны пресекать распространение фильмов или сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Вступили в силу также с 1 марта новые нормы, направленные на охрану здоровья граждан, в первую очередь - детей: сайты, продающие табак и вейпы, смогут блокировать незамедлительно без решения суда; в рекламе энергетиков запрещается обращаться к несовершеннолетним или упоминать информацию о наличии биологически активных добавок; ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств, отметил председатель Госдумы.

Кроме того, с 1 марта вступили в силу нормы, направленные на повышение качества медицинской помощи.

Вводится запрет электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. Обучение врачей, среднего медперсонала будет проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий.