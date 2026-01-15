Путин поблагодарил следователей, работающих в зоне СВО

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отметил существенный вклад сотрудников Следственного комитета в борьбу с терроризмом и криминалом, выразил особую благодарность следователям, которые работают в зоне СВО.

"Особые слова благодарности следователям, которые работают в зоне специальной военной операции: выявляют и документируют преступления неонацистского режима, помогают утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии", - говорится в поздравлении президента по случаю 15-летия создания Следственного комитета РФ, опубликованном пресс-службой Кремля.

Следственный комитет стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы, сотрудники ведомства твердо стоят на страже интересов государства, вносят серьезный вклад в борьбу с терроризмом и криминалом, подчеркнул российский лидер.