Автобус с вахтовиками попал в ДТП в Забайкалье, один человек погиб

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивших вахтовых рабочих, столкнулся на федеральной трассе в Забайкальском крае с грузовиком, есть погибший, сообщает Госавтоинспекция региона.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на четверг. Автобус Yutong, перевозивший вахтовых рабочих в Амурскую область, на 728-м км трассы Чита - Хабаровск столкнулся с большегрузным автомобилем, стоявшим на обочине по причине технической неисправности.

Двух пассажиров автобуса госпитализировали, один из них скончался, говорится в сообщении.