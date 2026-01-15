Герасимов заявил о наступлении в направлении города Запорожье

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Днепр" ведут наступление в направлении города Запорожье в Запорожской области, заявил на совещании на пункте управления группировки "Центр" начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

"Соединения и воинские части группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье, освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское", - сказал он.

Подразделения группировки "Восток", по его данным, развивают наступление в Запорожской области и одновременно расширяют зону безопасности в Днепропетровской области.

"Группировка войск "Восток", завершив освобождение города Гуляйполе и форсировав реку Гайчур, развивает наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области", - сказал начальник Генштаба.