В Усолье-Сибирском в октябре 1150 домов обесточила крыса

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пожар на подстанции 14 октября, из-за которого часть города Усолье-Сибирское на сутки осталась без электричества, вызвала крыса, установила Иркутская транспортная прокуратура.

Иркутская дистанция электроснабжения и ее руководитель оштрафованы на 460 тысяч рублей за нарушения по ч.1 ст.20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности) и ст.9.11 КоАП (нарушение правил эксплуатации электроустановок), сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что основной причиной возгорания тяговой подстанции ОАО "РЖД" явилось попадание животного в электроустановку вследствие непринятия надлежащих мер по ее содержанию. Однако даже после аварийной ситуации эксплуатант не принял меры к противопожарной защите подстанции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что в установку попала стала крыса.

Для устранения нарушений транспортный прокурор внес представление начальнику Иркутской дистанции электроснабжения, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

14 октября 2025 года в результате короткого замыкания на подстанции произошло аварийное отключение электроэнергии в городе Усолье-Сибирское - без электричества оказались 1 150 частных домов.