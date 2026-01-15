Поиск

В Усолье-Сибирском в октябре 1150 домов обесточила крыса

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пожар на подстанции 14 октября, из-за которого часть города Усолье-Сибирское на сутки осталась без электричества, вызвала крыса, установила Иркутская транспортная прокуратура.

Иркутская дистанция электроснабжения и ее руководитель оштрафованы на 460 тысяч рублей за нарушения по ч.1 ст.20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности) и ст.9.11 КоАП (нарушение правил эксплуатации электроустановок), сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что основной причиной возгорания тяговой подстанции ОАО "РЖД" явилось попадание животного в электроустановку вследствие непринятия надлежащих мер по ее содержанию. Однако даже после аварийной ситуации эксплуатант не принял меры к противопожарной защите подстанции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что в установку попала стала крыса.

Для устранения нарушений транспортный прокурор внес представление начальнику Иркутской дистанции электроснабжения, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

14 октября 2025 года в результате короткого замыкания на подстанции произошло аварийное отключение электроэнергии в городе Усолье-Сибирское - без электричества оказались 1 150 частных домов.

Усолье-Сибирское РЖД Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Случившееся в центре подготовки МВД в Коми расследуют по статье о халатности

Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

РЖД в 2025 году сократили закупки локомотивов на 29%, до 399 единиц

В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

 В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

 На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

Из России вышлют сотрудника британского посольства

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА
Хроники событий
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 14 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 42 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });