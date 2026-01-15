Комитет Госдумы не поддержал идею льготного НДС на продукты переработки овощей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам не поддержал законопроект о введении пониженной 10%-й ставки НДС на продукты переработки овощей, указав, что предлагаемая мера не приведет к снижению цен и развитию внутреннего производства, но повлечет выпадающие доходы бюджета.

Отзыв комитета на законопроект (№872989-8) опубликован в четверг в электронной базе данных парламента. Документ в марте 2025 г. был внесен Государственным собранием республики Марий Эл, а также главой думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным и первым зампредом комитета по МСП Сергеем Казанковым.

Законопроект предлагал установить пониженную ставку НДС в размере 10% в отношении продуктов переработки овощей, включая картофель. Сейчас под льготный НДС в размере 10% попадает только продажа овощей.

В пояснительной записке авторы указывали, что мера направлена на развитие внутреннего производства плодоовощной продукции, снижение стоимости такой продукции для потребителей и повышение конкурентоспособности отечественных производителей. Выпадающие доходы бюджета, по их оценке, должны компенсироваться ростом производства и поступлений по налогу на прибыль.

"Важно, что предусмотренное законопроектом снижение ставки НДС приведет к выравниванию условий налогообложения для организаций, осуществляющих переработку продукции овощеводства, и товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой и других видов обработки, сельди, консервов и пресервов), для которых налоговая ставка 10% действует в настоящее время", - отмечали авторы.

Комитет по бюджету и налогам с такой аргументацией не согласился, отметив, что принятие законопроекта не позволит достигнуть ни одной из указанных в пояснительной записке целей. В частности, в заключении указано, что пониженная ставка НДС будет применяться не только к отечественным производителям, но и к импортной продукции, поскольку при ввозе товаров применяются те же налоговые ставки, что и на внутреннем рынке. Это, по мнению комитета, приведет к уменьшению доходов федерального бюджета как в связи с совершением операций на внутреннем рынке, так и при ввозе на территорию РФ соответствующих товаров.

Кроме того, комитет обратил внимание, что законопроект не ограничивает способы переработки овощей (консервирование, замораживание, копчение, сквашивание, посол, сушка, маринование и т.д.) и их социальную значимость, что существенно расширяет перечень товаров, подпадающих под льготную ставку НДС. В этой связи в заключении приводится позиция Счетной палаты РФ, которая указала, что льгота может распространиться в том числе на продукцию, не содержащую полезные питательные вещества и предполагающую использование вредных компонентов (например, картофельные чипсы).

"Предлагаемое законопроектом снижение ставки НДС не предполагает наложение каких-либо обязательств на налогоплательщиков, например, в виде осуществления инвестиций в производство продовольственной продукции. В связи с этим достижение указанной в пояснительной записке к законопроекту цели в виде увеличения объемов оборотных средств и направление их на внедрение технологий для глубокой переработки продукции овощеводства также вызывает сомнение", - говорится в заключении

Аргумент о компенсации выпадающих доходов за счет роста налога на прибыль, по мнению комитета, не поддержан представлением соответствующих расчетов.

Законопроект в мае 2025 г. также не поддержало правительство РФ указав, что проектируемая мера не приведет к повышению конкурентоспособности отечественных производителей.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 20 января.