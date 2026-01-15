Поиск

Комитет Госдумы не поддержал идею льготного НДС на продукты переработки овощей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам не поддержал законопроект о введении пониженной 10%-й ставки НДС на продукты переработки овощей, указав, что предлагаемая мера не приведет к снижению цен и развитию внутреннего производства, но повлечет выпадающие доходы бюджета.

Отзыв комитета на законопроект (№872989-8) опубликован в четверг в электронной базе данных парламента. Документ в марте 2025 г. был внесен Государственным собранием республики Марий Эл, а также главой думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным и первым зампредом комитета по МСП Сергеем Казанковым.

Законопроект предлагал установить пониженную ставку НДС в размере 10% в отношении продуктов переработки овощей, включая картофель. Сейчас под льготный НДС в размере 10% попадает только продажа овощей.

В пояснительной записке авторы указывали, что мера направлена на развитие внутреннего производства плодоовощной продукции, снижение стоимости такой продукции для потребителей и повышение конкурентоспособности отечественных производителей. Выпадающие доходы бюджета, по их оценке, должны компенсироваться ростом производства и поступлений по налогу на прибыль.

"Важно, что предусмотренное законопроектом снижение ставки НДС приведет к выравниванию условий налогообложения для организаций, осуществляющих переработку продукции овощеводства, и товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой и других видов обработки, сельди, консервов и пресервов), для которых налоговая ставка 10% действует в настоящее время", - отмечали авторы.

Комитет по бюджету и налогам с такой аргументацией не согласился, отметив, что принятие законопроекта не позволит достигнуть ни одной из указанных в пояснительной записке целей. В частности, в заключении указано, что пониженная ставка НДС будет применяться не только к отечественным производителям, но и к импортной продукции, поскольку при ввозе товаров применяются те же налоговые ставки, что и на внутреннем рынке. Это, по мнению комитета, приведет к уменьшению доходов федерального бюджета как в связи с совершением операций на внутреннем рынке, так и при ввозе на территорию РФ соответствующих товаров.

Кроме того, комитет обратил внимание, что законопроект не ограничивает способы переработки овощей (консервирование, замораживание, копчение, сквашивание, посол, сушка, маринование и т.д.) и их социальную значимость, что существенно расширяет перечень товаров, подпадающих под льготную ставку НДС. В этой связи в заключении приводится позиция Счетной палаты РФ, которая указала, что льгота может распространиться в том числе на продукцию, не содержащую полезные питательные вещества и предполагающую использование вредных компонентов (например, картофельные чипсы).

"Предлагаемое законопроектом снижение ставки НДС не предполагает наложение каких-либо обязательств на налогоплательщиков, например, в виде осуществления инвестиций в производство продовольственной продукции. В связи с этим достижение указанной в пояснительной записке к законопроекту цели в виде увеличения объемов оборотных средств и направление их на внедрение технологий для глубокой переработки продукции овощеводства также вызывает сомнение", - говорится в заключении

Аргумент о компенсации выпадающих доходов за счет роста налога на прибыль, по мнению комитета, не поддержан представлением соответствующих расчетов.

Законопроект в мае 2025 г. также не поддержало правительство РФ указав, что проектируемая мера не приведет к повышению конкурентоспособности отечественных производителей.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 20 января.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ хотят усилить ответственность операторов за нарушения при продаже sim-карт

 В РФ хотят усилить ответственность операторов за нарушения при продаже sim-карт

Случившееся в центре подготовки МВД в Коми расследуют по статье о халатности

Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

РЖД в 2025 году сократили закупки локомотивов на 29%, до 399 единиц

В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

 В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

 На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

Из России вышлют сотрудника британского посольства

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8147 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 14 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 42 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });