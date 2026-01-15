Поиск

Организованный турпоток по России почти не вырос в новогодние каникулы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Туроператоры не фиксируют заметного роста внутреннего туризма в новогодние каникулы, у некоторых компаний он вырос на 10%, у других - снизился на 15%, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Говорить о заметном росте внутреннего турпотока в новогодние каникулы не приходится, несмотря на то что они были длиннее предыдущих. Некоторые компании ("Интурист", "Мультитур" и "Невские Сезоны") фиксируют увеличение турпотока до 10% по сравнению с прошлым годом. В компании "Дельфин" отметили общее снижение новогодних объемов на 15%. В PEGAS Touristik сообщили о сокращении объемов продаж туров на каникулы на 13,5%", - говорится в сообщении.

Как считают в туркомпаниях, часть туристов переориентировалась с отдыха внутри страны на зарубежные страны (Египет, Турцию, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Кубу).

"Краснодарский край остался лидером по объему продаж организованных туров, но горнолыжный кластер Сочи потерял около 30% туристов из-за плохой погоды, прибрежный - около 5%. На 40% снизился турпоток в Анапу. В Крыму рост составил 20%, неплохую динамику (+10%) показывают Минводы, Москва и Петербург. По оценке компании Coral Travel, туристов привлекали города с интересной событийной новогодней программой и курорты с развитой инфраструктурой. При этом путешественники по России в этом году стали экономнее. Они сокращали траты, искали "горящие" предложения, бронировали более дешевые отели, не приобретали дополнительных услуг", - отметили в ассоциации.

Увеличился также интерес к Рязани благодаря статусу новогодней столицы, Екатеринбургу, Костроме, Владивостоку, Выборгу. И заметно снизился спрос на поездки к Деду Морозу в Великий Устюг.

В среднем стоимость новогодних туров по России выросла на 15%, с перелетом - на 20-25%.

