Российский турпоток в Непал в 2025 году вырос до рекорда

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Турпоток из России в Непал в 2025 году вырос на 10% и достиг рекордных показателей, сообщает российское посольство в Катманду со ссылкой на Совет Непала по туризму.

"Число российских туристов, посетивших Непал в 2025 году, достигло нового рекорда, превысив 15 тысяч. Это почти на 10% больше по сравнению с 2024 годом и на 57% больше в сравнении с допандемийным 2019 годом", - говорится в сообщении.

В 2024 году Непал посетили 13,7 тысячи российских туристов.

Непал популярен у туристов благодаря величественным Гималаям и треккингу к Эвересту, природному многообразию. Также востребовано посещение достопримечательностей, среди которых семь объектов ЮНЕСКО и древние монастыри.

Непал ЮНЕСКО
