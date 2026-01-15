В аэропортах Краснодара и Геленджика ограничили обслуживание рейсов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем телеграм-канале.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва, аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") возобновил работу в сентябре прошлого года.