Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили обслуживание рейсов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва, аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") возобновил работу в сентябре.