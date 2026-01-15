Международный форум обеспечения коллективной безопасности в рамках председательства РФ в ОДКБ пройдет в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Международный форум обеспечения коллективной безопасности в рамках председательства РФ в ОДКБ в 2026 году пройдет в Москве, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном в четверг на официальном портале правовой информации.

Этим же указом образован оргкомитет форума. Его председателем назначен вице-премьер Алексей Оверчук, которому поручено утвердить состав оргкомитета в месячный срок.