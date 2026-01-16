МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в Молдавию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию, сообщили на Смоленской площади.

"В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В дипведомстве отметили: "В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова".

В министерстве также указали, что "молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников посольства России в Кишиневе", "соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются".