Санду не считает выход Молдавии из СНГ разрывом со странами Содружества

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции, что наиболее надежный способ обеспечить безопасность страны - интеграция в Евросоюз, однако нахождение под защитой Румынии может рассматриваться как вариант.

"Это очень важно в нынешнем региональном и международном контексте, который становится все более сложным. Самый надёжный путь обеспечить свою безопасность и суверенитет - интеграция в Евросоюз", - сказала она.

"Как вариант - находиться под защитой Румынии. В первом случае у нас есть воля большинства граждан страны. Во втором случае такой поддержки большинства нет. Мы - демократическая страна и действуем в соответствии с волей граждан страны", - добавила Санду, комментируя собственное заявление о том, что в случае референдума проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией.

Она подчеркнула, что Молдавия соблюдает нейтралитет, но будет сотрудничать с НАТО и укреплять собственные вооруженные силы.

"Мы соблюдаем нейтралитет, но в нынешней региональной ситуации продолжаем укреплять обороноспособность. Современная армия, оснащенная всем необходимым - фундаментальна для обеспечения нашего развития", - добавила президент.

Санду также заявила, что выход республики из СНГ не означает разрыв отношений со странами Содружества.

"Мы не участвуем в мероприятиях на платформе СНГ. Но выход из СНГ ни в коем случае не означает разрыв отношений со странами, которые являются членами СНГ. Наоборот, мы углубляем двусторонние отношения со странами СНГ, все двусторонние соглашения остаются в силе", - сказала она и привела в пример сотрудничество с Арменией в новых отраслях, а также открытие посольств Молдавии в республиках СНГ.

На этой неделе министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Молдавия начала процедуру выхода из состава СНГ. В интервью Национальному радио он сказал, что Кишинев запустил процесс денонсации основных соглашений, которые обеспечивали ее членство в СНГ. Он напомнил, что Молдавия подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, из которых 71 уже денонсировано, а около 60 находятся в процессе денонсации.