Суд продолжит рассматривать иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд 4 марта

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 4 марта продолжит рассматривать иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро (18,2 трлн рублей), сообщил "Интерфаксу" близкий к делу источник.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство Банка России о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Регулятор аргументировал свое предложение наличием информации, содержащей банковскую тайну.

Euroclear ходатайствовал об оставлении дела без рассмотрения и прекращении производства по нему, заявил ранее представитель депозитария.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

