Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ЦБ РФ о рассмотрении иска регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 млрд евро (18,2 трлн рублей) в закрытом судебном заседании, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Банк России просит перейти к рассмотрению настоящего дела в закрытом судебном заседании в силу того, что материалы, которые будут представляться (мы подготовили ходатайство о приобщении), содержат информацию ограниченного доступа, а именно информацию, которая может быть квалифицирована и квалифицируется как банковская тайна. Наши правоотношения с Euroclear подтверждаются первичной документацией в виде выписок SWIFT, которые квалифицируются судебной практикой в качестве банковской тайны. Банковская тайна - иная, охраняемая законом тайна в понятии АПК РФ, которая позволяет перейти в закрытое судебное заседание. Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы полагаем, что в настоящем случае имеются такие основания для перехода в закрытое судебное заседание", - пояснил позицию ЦБ его представитель в суде.

Регулятор приложил материалы с судебной практикой о закрытии дел.

Euroclear настаивал, что в первую очередь должны рассматриваться ходатайства и заявления, препятствующие рассмотрению дела. Депозитарий заявил два таких ходатайства: об оставлении дела без рассмотрения и прекращении производства по делу.

"Перед тем, как контраргументировать это ходатайство (о закрытии процесса - ИФ), мы бы все-таки хотели рассмотреть ходатайства, препятствующие рассмотрению дела. Нет смысла рассматривать это ходатайство, если иск будет оставлен без рассмотрения либо дело будет прекращено, а для этого есть серьезные основания, которые мы хотели бы доложить суду", - заявил представитель Euroclear.

Он отметил, что ходатайство о закрытии процесса датировано 25 декабря 2025 года, но ответчик его получил только перед заседанием в пятницу. По его словам, нужно время на изучение этого документа.

Представитель истца заявил, что ответчик получил иск, в котором также была представлена позиция Банка России о закрытии заседания, 7 января 2026 года. "Доводы о том, что нужно ознакомиться и нужно дополнительное время, мы считаем надуманными и в данном случае непрофессиональными", - подчеркнул представитель ЦБ.

Суд в итоге решил закрыть процесс полностью.

После объявления решения суда представитель Euroclear сообщил, что ему не дали возможность представить свои контраргументы о закрытии процесса. Судья ответила, что предлагала ответчику высказать свое мнение.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.