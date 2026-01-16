В России с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%

Индексация затронет материнский капитал

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В России с 1 февраля проведут индексацию на 5,6% более 40 выплат, пособий и компенсаций, в том числе материнского капитала, сообщило Минтруда.

Разработанный министерством проект постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного осуждения, которое продлиться до 31 января.

Эти выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%, говорится в сообщении.

Таким образом, например, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей до 729 тысяч рублей (728 921,9 рубля), а при рождении второго - семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч (234 321,23 рубля). Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму - т.е. 963 тысячи рублей (963 243,2 рубля), что более чем на 51 тысячу больше текущего уровня, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована", - отметил Котяков.

По словам министра, кроме материнского капитала, почти до 28,5 тысяч рублей вырастет пособие при рождении ребенка, около 76,5 тысяч рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-Героиня".

Проиндексированы будут и выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры соцподдержки, добавил он.

Необходимые на индексацию ассигнования предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы.