"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует проиндексировать цены на модельный ряд Lada с января 2026 года в среднем на 0,5%, сообщила компания.

"Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%", - говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" уточняет, что цены на самую популярную модель Lada Granta, а также на Lada Niva Travel вырастут в среднем на 1,9%. По Lada Iskra и Lada Niva Legend средняя индексация составит 1,8%. Цены на Lada Vesta, как заявляют в компании, практически не изменятся.

Вместе с тем, как подчеркивает автопроизводитель, значительно снизятся цены на стретч-седан Lada Aura (на 14%) и универсал Lada Largus (почти на 4%).

"Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026 году. Более того, две наших модели становятся намного доступнее", - отметил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов, процитированный в сообщении компании.

Он напомнил, что производственный план "АвтоВАЗа" на следующий год предполагает выпуск 400 тыс. Lada, и подтвердил намерение компании вернуться к режиму полной рабочей недели уже в январе.

"Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut, оснастить Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, а также вывести на рынок Vesta Sport", - добавил Соколов.