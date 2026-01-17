Поиск

Военные РФ установили контроль над двумя селами в ДНР и Запорожской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над селами Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области", - заявили в ведомстве.

По его данным, за сутки "Южной" группировкой нанесено поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки в ДНР. "ВСУ потеряли до 225 военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

Группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Терноватого, Зализничного, Воздвижевки, Горького в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской области, сообщили военные. "Противник потерял свыше 210 военнослужащих", - сказали в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ транспортным и энергообъектам

ФСБ сообщила о предотвращении нападения на полицейских в КБР

В Думу внесены законопроекты об уголовной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт

Поезда задерживаются в Новосибирской области из-за неисправности опоры сети

За ночь над российскими регионами были сбиты 99 украинских дронов

Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

 Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

Российские военные сбили 23 БПЛА за вечер пятницы

Роскомнадзор отрицает новые ограничения в отношении Telegram

Путин потребовал ликвидировать отставание от других стран в развитии беспилотных систем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8172 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 49 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });