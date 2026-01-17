Военные РФ установили контроль над двумя селами в ДНР и Запорожской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над селами Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области", - заявили в ведомстве.

По его данным, за сутки "Южной" группировкой нанесено поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки в ДНР. "ВСУ потеряли до 225 военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

Группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Терноватого, Зализничного, Воздвижевки, Горького в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской области, сообщили военные. "Противник потерял свыше 210 военнослужащих", - сказали в ведомстве.