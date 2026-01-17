Несколько группировок войск РФ улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Центр" и "Север" в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Чернещина, Смородьковка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

Потери украинских сил на этом участке составили свыше 210 военных за сутки, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение.

Группировка "Центр" в течение суток нанесла удары по живой силе и технике 16 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гавриловки, Федоровского, Новоподгородного в Днепропетровской области, Гришино, Гулево, Белицкого, Сухецкого и Водянского в ДНР. Потери украинских сил составили более 440 военных, сообщили в министерстве.

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Рожковичей, Храповщины, Новой Сечи и Хотени в Сумской области. На харьковском направлении группировкой нанесено поражение подразделениям пяти украинских бригад и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Волчанских Хуторов, Круглого, Григоровки и Белого Колодезя. "Противник потерял до 170 военнослужащих", - сказали в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка, Веселянка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих", - сказано в сообщении ведомства.