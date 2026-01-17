В Крыму уменьшат наружное освещение для снижения нагрузки на электросети из-за морозов

Гурзуф после снегопада Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Крыма поручили муниципалитетам снизить нагрузки на электросети по линиям наружного освещения из-за роста потребления на фоне сильных морозов, сообщили в правительстве республики в субботу.

"С целью недопущения ввода графиков отключения электроэнергии в период 17-21 января администрациям муниципальных образований необходимо обеспечить снижение нагрузок на сети энергоснабжения по линиям освещения", - говорится в его телеграм-канале.

Власти также обратились к предприятиям с просьбой "оптимизировать график работы энергооборудования" или перенести его эксплуатацию на более теплый период.

В Крыму на 16-19 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков, метелей, ветра и гололеда. По данным крымского гидрометцентра в регионе до 21 января ночные температуры ожидаются до минус 12 градусов, дневные - до минус 10.