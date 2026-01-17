Поиск

Военные РФ посетили Сан-Томе и Принсипи, Экваториальную Гвинею и Камерун для обсуждения ВТС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Представители Минобороны России в январе провели переговоры о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с военным руководством Сан-Томе и Принсипи, Экваториальной Гвинеи и Камеруна, сообщило военное ведомство РФ в субботу.

"В рамках укрепления дружеских отношений со странами Африканского континента в январе 2026 года по линии Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ оказана помощь и проведены встречи с военным руководством Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Республики Экваториальная Гвинея и Республики Камерун для обсуждения актуальных и перспективных направлений военного и военно-технического сотрудничества", - сказано в сообщении.

"Партнеры выразили признательность за подобные форматы взаимодействия, которые, по их мнению, значительно повышают боеготовность национальных вооруженных сил и способствуют наращиванию связей с Российской Федерацией, в том числе в военной сфере", - сказано в сообщении.

Как отметили в Минобороны РФ, "в соответствии с достигнутыми договоренностями визиты российских военных делегаций осуществлялись совместно с деловыми заходами большого десантного корабля "Александр Отраковский" Северного флота".

БДК "Александр Отраковский" относится к проекту 775. Корабли этого проекта - основа российского десантного флота. Они предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, переброски морем войск и грузов, транспортировки различных видов бронетехники.

На Северном флоте корабли проекта 775 входят в состав арктической группировки и применяются в морях Северного Ледовитого океана.

