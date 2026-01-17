Глава Ульяновской области сообщил о подготовке к спуску на воду новой АПЛ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Ульяновск" готовится к спуску на воду, сообщил в субботу губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Экипаж сформирован и проходит обучение. После корабль будет принят в состав ВМФ. Сейчас ведутся внутренние работы", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

В нем сказано, что Русских провел рабочую встречу с командиром 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота, капитаном 1-го ранга Андреем Харчиковым и заместителем командира дивизии, капитаном 2-го ранга Максимом Кимом.

"Подводный крейсер "Ульяновск" будет оснащен самыми современными видами оружия и войдет в боевой состав нашего прославленного Северного флота", - сообщил губернатор.

По его словам, регион возьмет шефство над подводным крейсером. "Будем оказывать необходимую поддержку", - заявил он.