В торговом центре Ангарска произошел пожар

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожарные ведут тушение возгорания в торговом центре в Ангарске в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара устанавливается. "Звеном газодымозащитной службы спасены 2 человека, еще 3 спасены по автолестнице", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают порядка 40 человек и десять единиц техники.

Прокуратура контролирует установление причин пожара в торговом центре Ангарска, сообщает областная прокуратура. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан", - сказано в сообщении.