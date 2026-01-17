Площадь пожара в ТЦ в Ангарске достигла 2 тыс. кв. м

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тушение торгового центра в Ангарске Иркутской области осложняется высокой пожарной нагрузкой, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв.м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Моторные масла, шины, лакокрасочная продукция создали высокую пожарную нагрузку. Ликвидация возгорания продолжается на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 60 человек и 14 единиц техники.

Ранее из горящего здания были спасены пять человек. Информация о пострадавших не поступала.