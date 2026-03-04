БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что город Кирово-Чепецк в среду утром был атакован беспилотниками.

"Пострадавших в результате прилетов нет", - написал Соколов в своем телеграм-канале.

На месте работают представители оперативных служб, ситуация под контролем, добавил губернатор.

Он напомнил, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ, других информационных ресурсах запрещено размещение фото, видеоматериалов и сообщений о месте падения БПЛА.

"Это необходимо для обеспечения безопасности граждан, предприятий и организаций. Прошу жителей Кировской области придерживаться этого требования", - подчеркнул Соколов.

Ранее Росавиация сообщала об ограничении работы аэропорта в Кирове.