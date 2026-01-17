Более 300 тысяч человек остались без света в Херсонской области после обстрела

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Свыше 300 тысяч человек остались без света в Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области.

"Без электроснабжения остаются 14 муниципальных образований Херсонской области 450 населенных пунктов 324 тысячи человек, 95 социально-значимых объектов (обеспечены резервными источниками питания)", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что причиной стал обстрел подстанции на территории Запорожской области.

Ранее в субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что значительная часть региона обесточена вследствие удара ВСУ по энергетической инфраструктуре области. Социально значимые объекты переключены на резервные источники питания. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.