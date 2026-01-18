Поиск

Электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили по резервной схеме электроснабжение Херсонской области, нарушенное в результате украинского обстрела, сообщил глава региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме по резервной схеме", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне вечером сообщалось, что 300 тыс. жителей остались без света после обстрела со стороны Украины подстанции в Запорожской области.

Херсонская область электроснабжение восстановление
