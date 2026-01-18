Товарные составы задержаны из-за лопнувшего от мороза рельса в Хакасии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рельс лопнул от мороза на перегоне Нанхчул - Бискамжа в Аскизском районе Хакасии, сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Движение железнодорожного транспорта остановлено. Организована работа по восстановлению полотна. На задержке шесть товарняков", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, минувшей ночью в районе Нанхчула температура воздуха опускалась до минус 40 градусов.