Движение по Южсибу восстановили в Хакасии после замены лопнувшего от мороза рельса

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады восстановили участок Южно-Сибирской железнодорожной магистрали в Хакасии, где от мороза лопнул рельс, сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик в своем телеграм-канале.

"Повреждения на железной дороге в Аскизском районе устранены. Полотно восстановлено полностью. Проход поездов с составами в настоящее время возобновлен без задержек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рельс лопнул от мороза на перегоне Нанхчул - Бискамжа в Аскизском районе Хакасии, что привело к задержке движения шести товарных составов.