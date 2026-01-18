Путин на неделе примет участие в мероприятии ко Дню российского студенчества

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 25 января, в Татьянин день, примет участие в мероприятии ко Дню российского студенчества.

График главы государства на предстоящую неделю со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) опубликован в телеграмм-канале "Вестей".

На следующей неделе у президента также запланированы международные контакты, совещания с членами Совбеза и кабинетом министров.