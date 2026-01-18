После ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области обрушился пешеходный мост

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Самосвал врезался в пешеходный мост на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, произошло обрушение, сообщает в воскресенье пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"На 929 км автодороги М-4 "Дон" в Каменском районе, в направлении на Москву, водитель 1979 года рождения, управляя грузовым самосвалом, по предварительным данным, поднятым вверх кузовом, зацепил переходной пешеходный мост, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что водитель грузового транспорта пострадал. Движение в направлении Ростова-на-Дону частично ограничено, перекрыта левая полоса.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.