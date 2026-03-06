Поиск

В Кремле пообещали ответные меры при размещении в Финляндии ядерного оружия

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Заявления Финляндия о возможном размещении на своей территории ядерного оружия ведут к эскалации напряженности в Европе, в случае реализации таких планов Россия примет соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что, размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И, если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле "действительно видели" соответствующие заявления из соседнего государства. "Это заявления, которые ведут к эскалации напряженности на европейском континенте. Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии, причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии", - пояснил Песков.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб поддержал предложение правительства внести изменения в закон о ядерной энергетике, позволяющие снять ограничения на ядерное оружие. "На практике оборона и сдерживание НАТО основаны на трёх столпах: обычные силы, ракеты и ядерное оружие. В интересах Финляндии, чтобы у нас не было никаких законодательных препятствий ни для одного из этих факторов", - цитирует Стубба газета Helsingin Sanomat.

