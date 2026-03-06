И.о. ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский

Константин Хабенский Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, он продолжит возглавлять при этом МХТ имени Чехова.

"Народный артист России, актёр театра, кино, кинорежиссер и общественный деятель. Обладатель Ордена Почёта, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства", - напомнила министр.

Должность ректора была вакантной с середины января, когда умер Игорь Золотовицкий, руководивший Школой-студией с 2013 года.

23 января и.о. ректора был назначен режиссер Константин Богомолов. После его назначения в телеграм-каналах появилось открытое письмо в адрес министра культуры с просьбой пересмотреть решение о назначении и. о. ректора Школы-студии МХАТ и выбрать на этот пост кандидата, связанного с учебным заведением.

11 февраля Богомолов попросил снять его с должности и.о. ректора.