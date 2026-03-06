Росавиация продлила рекомендацию по отмене рейсов в Израиль до 20 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Росавиация продлила рекомендацию авиакомпаниям РФ по отмене рейсов в/из Израиля до 20 марта, сообщил Минтранс.

Ранее все рейсы из России в Израиль были отменены до 10 марта.

Кроме того, согласно сообщению, до 14 марта продолжает действовать рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.

До ограничений на полеты, введенных из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, регулярные рейсы между РФ и Израилем выполняли три авиакомпании: "Азимут", Red Wings и израильская El Al.