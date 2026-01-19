Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%, лидирует ЮГК

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник продолжил рост на ожиданиях нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию, данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году, а также на фоне дорожающей нефти (Brent торгуется выше $64 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 0,4%, превысив 2745 пунктов.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2745,66 пункта (+0,4%); из индексных акций лидируют в росте бумаги ПАО "Южуралзолото" (+3,8%), "Полюса" (+2,2%), "Русала" (+1,1%) на фоне ралли золота и серебра.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 января, составляет 77,8332 руб. (-69,48 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, на 0,5% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,4% в августе. Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году, 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году.

Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило в субботу со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп 13 января распорядился, чтобы Пентагон начал готовиться атаковать Иран, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции. Советники пояснили ему, что сейчас США не располагают в ближневосточном регионе достаточными военными ресурсами, которые позволили бы вести масштабную планомерную атаку на Иран и одновременно защитили бы американские войска и союзников США на Ближнем Востоке, отметило WSJ.

Тем временем Трамп заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп в последние недели активизировал усилия, нацеленные на то, чтобы Дания передала Гренландию США. Власти Дании и Гренландии выступают против таких инициатив. Многие европейские страны выразили солидарность с Данией и сообщили о готовности ей помогать.

Финляндия продолжит поддерживать Данию и Гренландию, заявил в социальных сетях президент Александр Стубб.

Несколько государств НАТО заявили о полной поддержке Дании и Гренландии после того, как Трамп сообщил о намерении ввести пошлины против государств, отправивших на остров военных. "Мы выражаем полную солидарность Дании и народу Гренландии... Мы готовы принять участие в диалоге, основывающемся на соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства.

В нем отмечается, что угроза США о введении пошлин подрывает трансатлантические отношения, а страны готовы к координированному ответу.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи превысил сопротивление 2735 пунктов на надеждах продолжения мирных переговоров по Украине. Мировая геополитическая ситуация на текущей неделе, как ожидается, будет обсуждаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В динамике фьючерсов на нефть при этом прослеживается сохранение краткосрочных рисков перебоев с поставками, на данный момент сосредоточенных главным образом вокруг Ирана, что выступает умеренно позитивным фактором для настроений в российских акциях.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, в целом настроения на рынке отражают ожидания инвесторов относительно потенциального снижения геополитической напряженности, что традиционно воспринимается как позитивный фактор для российских активов. Рынок реагирует на сообщения о возможном прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Президент Чехии после встречи с Владимиром Зеленским отметил, что в документах, касающихся достижения мира, содержатся некие уступки, на которые Украина готова пойти, хотя детали этих уступок не раскрывались, отмечает аналитик.

В ближайшие дни ожидаются переговоры между США и Украиной, а также, вероятно, президент США и глава Еврокомиссии обсудят мирный план на встрече в Давосе. После этих переговоров американские представители - Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - могут посетить Москву для встречи с российским президентом. В Кремле уже подтвердили ожидание этого визита, хотя даты пока не известны.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме демонстрирует отскок от наклонной линии тренда от 28 октября 2025 года, проходящей в районе 2689 пунктов. Уровнем сопротивления может выступать показатель 2779,7 пункта. При наличии негатива индикатор может снова снизиться к зоне 2689 пунктов, считает Гудым.

В США в минувшую пятницу индексы акций просели на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Трамп в пятницу дал понять, что не планирует назначать экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федрезерва. "Я действительно хочу оставить вас там, где вы есть", - сказал президент в ходе мероприятия в Белом доме. Он добавил, что не хочет "терять" Хассетта, поскольку это будет для него "серьезной проблемой".

Хассетт считался одним из главных претендентов на должность следующего руководителя ФРС наряду с бывшим членом совета управляющих американского ЦБ Кевином Уоршем.

Сам Хассетт высказался по поводу обвинений министерства юстиции в адрес нынешнего главы Центробанка Джерома Пауэлла, срок действия полномочий которого истекает в мае. Выступая на Fox Business Network, советник обозначил, что не считает эти обвинения серьезными, а обращение Минюста к ФРС, вероятно, является "простым запросом информации". Федрезерв получил от министерства ряд предписаний в связи с заявлениями Пауэлла по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры Центробанка.

ФРС сообщила в пятницу, что объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение всего на 0,1%. В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Индекс деловой активности в сфере услуг штата Нью-Йорк и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в январе поднялся до максимальных с августа прошлого года минус 16,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами в декабре.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,7-1,2%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут, внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 мск в понедельник составила $64,26 за баррель (+0,2%), февральская цена фьючерса на WTI - $59,56 за баррель (+0,2%).

Пентагон в ближайшие дни и недели начнет переброску воздушных, сухопутных и морских сил к иранским границам, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на "хорошо осведомленные" американские военные источники.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на фоне ситуации в Иране в воскресенье вошла в Малаккский пролив по пути на Ближний Восток, сообщает издание The Jerusalem Post. Ожидается, что авианосец и сопровождающие его эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy прибудут в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) через 5-7 дней.