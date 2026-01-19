Поиск

В Ленобласти мужчину приговорили к 13 годам за работу на шведскую разведку

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Апелляция в Петербурге утвердила 13-летний приговор россиянину с финским видом на жительство, который собирал секретные сведения о российской армии для разведки Швеции, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в понедельник.

"Вторым Апелляционным судом общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставлен без изменений обвинительный приговор, вынесенный Ленинградским областным судом гражданину РФ Взводнову 1965 г.р., осужденному за государственную измену в форме шпионажа",- сказали в ЦОС.

Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима, штрафом в размере 250 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации установлено, что Взводнов, имеющий вид на жительство в Финляндии, состоял в шпионской связи с представителями Службы разведки и безопасности Швеции (MUST) и выполнял их задания по собиранию на территории России сведений военно-технического характера", - сообщили в ФСБ.

По данным ЦОС, представители шведских спецслужб, действуя, в том числе в интересах Украины, предпринимали попытки получить информацию, содержащую государственную тайну, о вооружении и технике, используемых Вооруженными силами Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.

"По указанию шведских кураторов, россиянин осуществлял поездки из Финляндии в Россию, где в условиях строгой конспирации собирал сведения, которые хранил в своем загородном доме для передачи представителям иностранной разведки", - отметили в спецслужбе.

В ЦОС сообщили, что по инструкциям от шведских спецслужб, передача информации должна была производиться в заранее оговоренное время бесконтактным способом через тайниковые закладки.

"В 2023 году Взводнов задержан с поличным при проведении очередной тайниковой операции. На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности Следственным управлением ФСБ России было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Собрана совокупность доказательств, изобличающих виновность фигуранта", - добавили в ФСБ.

Петербург ФСБ Швеция Ленинградская область
