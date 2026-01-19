Поиск

Российские туристы с 27 января смогут ездить в Мьянму без виз

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Мьянмой, подписанное осенью 2025 года в Минске, вступит в силу 27 января, сообщил российский МИД.

"В соответствии с документом граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Мьянмы без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу", - говорится в сообщении.

Суммарный срок пребывания по условиям соглашения не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Такие же права будут предоставлены гражданам Мьянмы при посещении России.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что отмена виз вряд ли серьезно повлияет не турпоток, так как между Россией и Мьянмой нет прямого авиасообщения. Весной 2025 года выполнение рейса Myanmar Airways из Янгона в Новосибирск было приостановлено в связи с низкой загрузкой.

