Авиарейсы между РФ и Мьянмой приостановлены до осени из-за низкой загрузки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рейсы авиакомпании Myanmar Airways из Янгона в Новосибирск приостановлены до осени 2026 года в связи с низкой сезонной загруженностью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области.

По информации ведомства, последний рейс из Новосибирска перевозчик совершил 14 февраля. На сайте Myanmar Airways указано, что ближайшие полеты из Янгона в аэропорт Толмачево (с промежуточной посадкой в Мандалае) запланированы на 3 октября.

Рейсы по этому маршруту Myanmar Airways запустила в сентябре 2023 года, он был единственным, связывающим РФ и Мьянму. Впоследствии полеты периодически приостанавливались также из-за низкого спроса.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, в 2024 году Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. С января по сентябрь 2025 года число прибывших в страну россиян выросло на 8,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.

С 27 января вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Мьянмой. В соответствии с документом, граждане РФ могут въезжать и пребывать на территории Мьянмы без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу, говорилось в сообщении МИД РФ.

Суммарный срок пребывания по условиям соглашения не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Аналогичные права при посещении РФ предоставлены и гражданам Мьянмы.