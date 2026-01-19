Бывший глава Владимира Наумов получил срок за взяточничество

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Владимира признал бывшего мэра города Дмитрия Наумова виновным в получении взятки в особо крупном размере, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 11 млн рублей и запретил ему в течение пяти лет работать во власти и заниматься управлением или хозяйством, сообщает прокуратура Владимирской области.

Наумов, который был мэром с ноября 2022 года по август 2025 года, признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, совершенное главой органа местного самоуправления).

Следствие и суд установили, что в ноябре 2023 года два жителя подмосковного Видного предложили Наумову за за систематическое вознаграждение разрешить им незаконно оказывать ритуальные услуги во Владимире, сообщает СК.

В результате мэр содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы сообщает прокуратура. Также он способствовал изданию нормативного акта, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это с октября 2024 по март 2025 года Наумов в мэрии или рядом с ее зданием получил тремя частями взятку от заместителя директора Центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 млн рублей, сообщает прокуратура.

Наумов вину признал.

Приговор в законную силу не вступил.

Отмечается, что взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса в особо крупном размере, расследование которого продолжается.

Наумов был задержан в конце августа 2025 года. Впоследствии он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.