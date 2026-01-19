РЖД и Кузбасс могут заключить соглашение о вывозе на восток не менее 60 млн т угля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минэнерго вместе с Минтрансом ведут работу по заключению соглашения между РЖД и Кузбассом о гарантированном вывозе в 2026 году в восточном направлении не менее 60 млн т угля, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ведомство считает эту меру поддержки крайне важной. Она позволяет угольным компаниям планировать хозяйственную деятельность на 2026 г, сохранять устойчивые темпы развития отрасли, объемы добычи и экспорта угля на уровне не ниже 2025 г., говорится в сообщении.

Продление на 2026 год соглашения РЖД с Кузбассом о гарантированном объеме вывоза угля, а также заключение таких соглашений еще с восемью угледобывающими регионами станет еще одной мерой поддержки угольной отрасли, говорил осенью 2025 года и.о. директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин.

В 2025 году РЖД и Кузбасс заключили соглашение о вывозе на экспорт в восточном направлении 54,1 млн т угля, что соответствовало параметрам соглашения, действовавшего в 2024 году.