Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Аварийное отключение в Артемовском городском округе (Приморский край) оставило без света более 5 тыс. местных жителей, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.

"Утром 20 января 2026 года в результате внерегламентного отключения без электроснабжения остались порядка 5 тыс. потребителей города Артёма. Отключено более 518 домов частного сектора и 30 многоквартирных домов, включая улицы Баневура, Вахрушева, Донбасская, Шишкина, Спортивная, Азовская, Фрунзе и иные", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы находятся под надзором прокуратуры. Также будут выяснены обстоятельства аварии.



