Поиск

В посольстве РФ сообщили о судебных тяжбах Колумбии с компаниями США из-за Ми-17

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Колумбии инициировали судебные иски против подрядчиков из США и проводят внутренние проверки в министерстве обороны в связи с сорванным контрактом по обслуживанию вертолетов Ми-17, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Боготе.

"Достигнутые в конце 2024 года между министерством национальной обороны и зарегистрированным в США юридическим лицом договоренности о проведении работ по ремонту и техобслуживанию вертолетов Ми-17 так и не были выполнены. Сейчас колумбийская сторона предпринимает усилия по возвращению уплаченных бюджетных средств, ведет судебные разбирательства с недобросовестными контрагентами и проводит проверки в местном Минобороны", - заявили изданию в российском диппредставительстве.

Колумбии нужны военные вертолеты для противодействия наркокартелям, уточняется в публикации. По словам президента Густаво Петро, национальная армия утратила способность к масштабным операциям, отказавшись от Ми-17 по указанию из Вашингтона.

Ранее посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра отмечал, что у вооруженных сил страны есть в распоряжении 19 российских вертолетов Ми-17, большинство из которых в нерабочем состоянии. У Боготы возникли трудности с их обслуживанием из-за санкций, введенных в отношении оборонно-промышленного комплекса и финансовых структур России, поясняет газета.

При этом о новых закупках российской военной техники в настоящее время речи пока не идет, уточнили "Известиям" в посольстве.

Минобороны США РФ Богота Ми-17
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла в 1,5 раза

Что произошло за день: понедельник, 19 января

В ДНР 650 тыс. жителей остаются без электричества из-за ударов по энергосистеме

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

 Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

РФ проясняет детали предложения о Совете мира по Газе, в том числе по внесению $1 млрд за место в структуре

РЖД и Кузбасс могут заключить соглашение о вывозе на восток не менее 60 млн т угля

Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

 Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

Губернатор Кузбасса потребовал пересмотреть систему дородового контроля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });