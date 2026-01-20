В посольстве РФ сообщили о судебных тяжбах Колумбии с компаниями США из-за Ми-17

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Колумбии инициировали судебные иски против подрядчиков из США и проводят внутренние проверки в министерстве обороны в связи с сорванным контрактом по обслуживанию вертолетов Ми-17, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Боготе.

"Достигнутые в конце 2024 года между министерством национальной обороны и зарегистрированным в США юридическим лицом договоренности о проведении работ по ремонту и техобслуживанию вертолетов Ми-17 так и не были выполнены. Сейчас колумбийская сторона предпринимает усилия по возвращению уплаченных бюджетных средств, ведет судебные разбирательства с недобросовестными контрагентами и проводит проверки в местном Минобороны", - заявили изданию в российском диппредставительстве.

Колумбии нужны военные вертолеты для противодействия наркокартелям, уточняется в публикации. По словам президента Густаво Петро, национальная армия утратила способность к масштабным операциям, отказавшись от Ми-17 по указанию из Вашингтона.

Ранее посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра отмечал, что у вооруженных сил страны есть в распоряжении 19 российских вертолетов Ми-17, большинство из которых в нерабочем состоянии. У Боготы возникли трудности с их обслуживанием из-за санкций, введенных в отношении оборонно-промышленного комплекса и финансовых структур России, поясняет газета.

При этом о новых закупках российской военной техники в настоящее время речи пока не идет, уточнили "Известиям" в посольстве.