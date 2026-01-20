Главный аэропорт Приамурья за год увеличил пассажиропоток на 13,3%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Благовещенска (Амурская область) в 2025 году обслужил более 1,05 млн человек, что на 13,3% больше, чем в 2024 году, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта.

Основной поток пассажиров приходится на внутренние воздушные линии, где было перевезено свыше 1 млн пассажиров. Наиболее загруженными были рейсы между Благовещенском и Москвой. За год на этом направлении аэропорт обслужил более 320 тыс. пассажиров. Рейсами Благовещенск - Новосибирск - Благовещенск воспользовались более 165 тыс. пассажиров, перелеты между столицей Приамурья и Красноярском выбрали свыше 150 тыс. человек.

Всего пассажирам аэропорта Благовещенска было доступно 22 направления авиаперевозок.

Международными рейсами воспользовались около 50 тыс. пассажиров. Авиакомпания "ИрАэро" выполняла регулярные полеты в Харбин, а в декабре запустила новое направление - в Пекин. Чартерные рейсы на курорты Таиланда и Вьетнама выполняли авиакомпании Azur air и Vietjet air.

В минувшем году авиакомпания "Россия" задействовала на московском направлении двухпалубные Boeing-747. Новая взлетно-посадочная полоса, которая была введена в эксплуатацию в 2023 году, позволяет принимать все современные типы воздушных судов.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Благовещенска в прошлом году впервые достиг 1 млн человек. Идет активная модернизация аэродромной и аэропортовой инфраструктуры.

В рамках реконструкции аэродрома введены в эксплуатацию две новые рулежные дорожки, реконструирован действующий перрон, построена новая аварийно-спасательная станция. Завершены работы по строительству пассажирского и грузового терминалов.

31 декабря 2025 года новый аэровокзал аэропорта Благовещенска в тестовом режиме обслужил два регулярных рейса по маршрутам Владивосток - Благовещенск и Благовещенск - Южно-Сахалинск. Новый комплекс в 3,5 раза больше действующего, пропускная способность составляет 1 тыс. пассажиров в час. В здании ведутся пусконаладочные работы. Перевод всех внутренних рейсов в новый аэровокзал намечен на февраль текущего года.

Международные рейсы будут переведены в новый терминал в мае 2026 года. В первом квартале текущего года ожидается ввод в эксплуатацию нового грузового терминала мощностью 6 тыс. тонн грузов в год. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведутся пусконаладочные работы.

Аэропорт "Благовещенск" (Игнатьево) расположен в 15 км к северо-западу от города Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем. Международный терминал аэропорта включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья.