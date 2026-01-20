Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе в Хабаровском крае

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в районе 34 км автодороги "Советская Гавань - Ванино" Ванинского района Хабаровского края, есть жертвы и пострадавшие, сообщает региональная Госавтоинспекция во вторник.

"По предварительным данным, авария произошла 20 января в 10:15 (03:15 по Москве). Водитель "Тойоты Камри", двигаясь со стороны поселка Октябрьского в сторону поселка Ванино, допустил неконтролируемый занос в поворот и столкнулся со встречной "Тойотой Приус"", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель "Тойоты Камри" и два его пассажира скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Во встречном автомобиле находились 5 человек, которые получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что в настоящее время проезд в месте ДТП затруднен.