Поиск

Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе в Хабаровском крае

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в районе 34 км автодороги "Советская Гавань - Ванино" Ванинского района Хабаровского края, есть жертвы и пострадавшие, сообщает региональная Госавтоинспекция во вторник.

"По предварительным данным, авария произошла 20 января в 10:15 (03:15 по Москве). Водитель "Тойоты Камри", двигаясь со стороны поселка Октябрьского в сторону поселка Ванино, допустил неконтролируемый занос в поворот и столкнулся со встречной "Тойотой Приус"", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель "Тойоты Камри" и два его пассажира скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Во встречном автомобиле находились 5 человек, которые получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что в настоящее время проезд в месте ДТП затруднен.

Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла в 1,5 раза

Что произошло за день: понедельник, 19 января

В ДНР 650 тыс. жителей остаются без электричества из-за ударов по энергосистеме

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

 Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

РФ проясняет детали предложения о Совете мира по Газе, в том числе по внесению $1 млрд за место в структуре

РЖД и Кузбасс могут заключить соглашение о вывозе на восток не менее 60 млн т угля

Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

 Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

Губернатор Кузбасса потребовал пересмотреть систему дородового контроля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });