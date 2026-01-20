Сбер закрыл сделку по выкупу доли АФК "Система" в ГК "Элемент"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сбер закрыл сделку по выкупу доли ПАО АФК "Система" в производителе микроэлектроники ГК "Элемент", сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. Закрытие состоялось перед Новым годом с оговорками, которые должны быть устранены до конца января.

По данным издания, Сберу переходят практически все активы, входящие в ГК. При этом "Корпорация роботов" (развивает направление промышленной робототехники) остается под контролем АФК "Система".

Доля АФК "Система" в "Элементе" оценена примерно в 24 млрд руб., вся компания - более чем в 50 млрд руб.

О том, что Сбер ведет переговоры с АФК "Система" о выкупе доли корпорации в ГК "Элемент" газета сообщила в сентябре.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в РФ - "Микрон". Весной 2024 года "Элемент" провел IPO на СПБ бирже, позже получил вторичный листинг на Мосбирже.

По данным источников издания, после завершения сделки все производственные активы "Элемента" будут переведены под управление одной из дочерних компаний Сбера, на базе которой в дальнейшем планируется консолидировать и другие компании отрасли. ПАО "Элемент" при этом будет расформировано.

Минпромторг и Сбер на запрос газеты не ответили, в ГК "Элемент" и АФК "Система" от комментариев отказались.