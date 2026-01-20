Поиск

Сбер закрыл сделку по выкупу доли АФК "Система" в ГК "Элемент"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сбер закрыл сделку по выкупу доли ПАО АФК "Система" в производителе микроэлектроники ГК "Элемент", сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. Закрытие состоялось перед Новым годом с оговорками, которые должны быть устранены до конца января.

ЭкономикаСбербанк ожидает эффект от внедрения ИИ в 2026 году в размере 550 млрд рублейСбербанк ожидает эффект от внедрения ИИ в 2026 году в размере 550 млрд рублейЧитать подробнее

По данным издания, Сберу переходят практически все активы, входящие в ГК. При этом "Корпорация роботов" (развивает направление промышленной робототехники) остается под контролем АФК "Система".

Доля АФК "Система" в "Элементе" оценена примерно в 24 млрд руб., вся компания - более чем в 50 млрд руб.

О том, что Сбер ведет переговоры с АФК "Система" о выкупе доли корпорации в ГК "Элемент" газета сообщила в сентябре.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в РФ - "Микрон". Весной 2024 года "Элемент" провел IPO на СПБ бирже, позже получил вторичный листинг на Мосбирже.

По данным источников издания, после завершения сделки все производственные активы "Элемента" будут переведены под управление одной из дочерних компаний Сбера, на базе которой в дальнейшем планируется консолидировать и другие компании отрасли. ПАО "Элемент" при этом будет расформировано.

Минпромторг и Сбер на запрос газеты не ответили, в ГК "Элемент" и АФК "Система" от комментариев отказались.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла в 1,5 раза

Что произошло за день: понедельник, 19 января

В ДНР 650 тыс. жителей остаются без электричества из-за ударов по энергосистеме

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

 Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

РФ проясняет детали предложения о Совете мира по Газе, в том числе по внесению $1 млрд за место в структуре

РЖД и Кузбасс могут заключить соглашение о вывозе на восток не менее 60 млн т угля

Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

 Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8188 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });