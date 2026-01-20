Поиск

Двое жителей ДНР осуждены на 14 лет за подготовку теракта в школе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух жителей ДНР Сироджиддина Собирзоду и Далера Хусайнова виновными в подготовке теракта, назначил каждому наказание сроком 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что в марте 2024 года Хусайнов согласился за деньги совершить теракт - подрыв одной из школ в городе Дебальцево ДНР. От неустановленного лица он получил сумку с взрывчатыми веществами и устройствами. 21 марта 2024 года Хусайнов показал содержимое сумки Собирзоде и предложил совершить теракт совместно", - говорится в сообщении.

Последний согласился и забрал сумку для хранения себе. В апреле ее обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, по материалам дела, в начале апреля 2024 года Собирзода по предложению другого неустановленного лица забрал два корпуса ручных осколочных гранат и взрывные устройства, которые также хранил у себя до задержания.

Приговор вынесен по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта группой лиц) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Собирзоде и Хусайнову назначено по 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

ДНР Дебальцево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла в 1,5 раза

Что произошло за день: понедельник, 19 января

В ДНР 650 тыс. жителей остаются без электричества из-за ударов по энергосистеме

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

 Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

РФ проясняет детали предложения о Совете мира по Газе, в том числе по внесению $1 млрд за место в структуре
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });