Двое жителей ДНР осуждены на 14 лет за подготовку теракта в школе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух жителей ДНР Сироджиддина Собирзоду и Далера Хусайнова виновными в подготовке теракта, назначил каждому наказание сроком 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что в марте 2024 года Хусайнов согласился за деньги совершить теракт - подрыв одной из школ в городе Дебальцево ДНР. От неустановленного лица он получил сумку с взрывчатыми веществами и устройствами. 21 марта 2024 года Хусайнов показал содержимое сумки Собирзоде и предложил совершить теракт совместно", - говорится в сообщении.

Последний согласился и забрал сумку для хранения себе. В апреле ее обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, по материалам дела, в начале апреля 2024 года Собирзода по предложению другого неустановленного лица забрал два корпуса ручных осколочных гранат и взрывные устройства, которые также хранил у себя до задержания.

Приговор вынесен по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта группой лиц) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Собирзоде и Хусайнову назначено по 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.