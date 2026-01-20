Поиск

Лавров заявил о приверженности РФ дипломатическому решению украинского кризиса

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия привержена дипломатическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Здесь упомяну лишь, что мы привержены, как неоднократно подчеркивал президент Путин, поиску дипломатического решения украинского кризиса", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Министр добавил: "Если посмотреть на историю этого кризиса, начиная с 14-го года и особенно в период с 22-го года, нет недостатка, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей".

"Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские, соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать. Точно так же они себя ведут и по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа, всячески стремясь убедить американскую администрацию не договариваться с Российской Федерацией", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД добавил, что российская "позиция по Украине в двух словах заключается в необходимости устранить первопричины этого кризиса".

Как отметил министр, если почитать "заявления европейских политиков, лидеров - и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации, и, собственно говоря, этого не скрывают".


